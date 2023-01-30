Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli olurken, Galatasaray-Ümraniyespor maçının hakemi merak edildi. Arama motorlarında Galatasaray-Ümraniyespor hakemi kim? Galatasaray-Ümraniyespor hakem belli oldu mu, kim yönetecek? soruları aratıldı.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesi sonrası yapılan ilk atamalarda, Galatasaray-Ümraniyespor maçına sürpriz bir isim verildi. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hakemi kim? Galatasaray-Ümraniyespor hakem belli oldu mu, kim yönetecek?

GALATASARAY- ÜMRANİYESPOR HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın, bu maçla Süper Lig'de 3.kez görev alacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadele olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan, Trabzonspor'un Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.