Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi sporseverlerin merak konusu oldu. Milyonlarca taraftar tarafından araştırılmaya başlanan konu hakkında Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı merak edildi. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel 10 rakibi şöyle:

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi),

Astana (Kazakistan),

M.Haifa (İsrail),

Zalgiris (Litvanya),

HJK Helsinki (Finlandiya),

F.Tallinn (Estonya),

Shamrock (İrlanda),

The New Saints (Galler),

O. Ljubljana (Slovenya)

Z.Mostar (Bosna Hersek).