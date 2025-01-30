Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Galatasaray UEFA Avrupa ligi kura çekimi ne zaman?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turu kuraları saat 15.00' ten itibaren çekilecek. Play off turunun kura çekiminin 31 Ocak 2025 Cuma günü TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025