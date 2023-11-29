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GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 hangi kanalda izlenir, CANLI, ŞİFRESİZ izleme linki!

29 Kasım 2023 14:27 Son Güncelleme: 14:30 Abone Ol

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19 ile Manchester United U19 takımları karşı karşıya geldi. Gruptaki dört maçında üç puan toplayan sarı-kırmızılılar son sırada yer alırken, İngiliz ekibi dört puanla üçüncü sıradadır. Peki, Galatasaray U19 Manchester United U19 hangi kanalda izlenir, CANLI, ŞİFRESİZ izleme linki! İşte detaylar…