GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 hangi kanalda izlenir, CANLI, ŞİFRESİZ izleme linki!
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19 ile Manchester United U19 takımları karşı karşıya geldi. Gruptaki dört maçında üç puan toplayan sarı-kırmızılılar son sırada yer alırken, İngiliz ekibi dört puanla üçüncü sıradadır. Peki, Galatasaray U19 Manchester United U19 hangi kanalda izlenir, CANLI, ŞİFRESİZ izleme linki! İşte detaylar…
UEFA Gençlik Ligi A Grubu mücadelesinde Galatasaray U19 ile Manchester United U19 arasındaki karşılaşma saat 14:00'te başladı. Peki, Galatasaray U19 Manchester United U19 hangi kanalda izlenir, CANLI, ŞİFRESİZ izleme linki! İşte detaylar…
GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 HANGİ KANALDA İZLENİR?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka saat 14:00'te başladı. Karşılaşma, canlı olarak GS TV'den ekranlara taşınıyor.
GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 CANLI, ŞİFRESİZ İZLEME SİTESİ
Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 İZLE (LİNK)
İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt, Eren Paşahan, Yasin Kasal, Kadir Subaşı, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Yiğit Akman, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu
Manchester United: Elyh Harrison, Willy Kambwala Ndengushi, Habeeb Ogunneye, James Nolan, Jack Kingdon, James Scanlon, Jayce Fitzgerald, Tyler Robert Fletcher, Isak Hansen-Aaroen, Ethan Joseph Wheatley, Jack Andrew Davidson Fletcher
GALATASARAY U19 MANCHESTER UNİTED U19 CANLI ANLATIM
İY BİTTİ!
11' Beknaz sol kanattan ceza sahası içine yerden çevirdi, Baran Demiroğlu tek vuruşla fileleri sarstı. Galatasaray 1-0 önde.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.