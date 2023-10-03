Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları, genç yeteneklerini izlemek için bu bilgiyi araştırıyor. Peki, Galatasaray U19 maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray U19 maçı hangi kanalda? UEFA TV CANLI İZLE! Manchester United U19 Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?

Galatasaray ve Manchester United bugün karşı karşıya geliyor. Manchester United ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal araştırılmaktadır. Galatasaray U19 maçı hangi kanalda merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray U19 nereden izlenir sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray U19 maçı hangi kanalda? Manchester United Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED U19 MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü saat 16.00'da başlayacaktır.

GALATASARAY U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Manchester United arasında gerçekleşecek UEFA Gençlik Ligi maçı, UEFA TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.