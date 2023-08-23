Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Mücadelede 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü var. Peki, Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off turunu geçti mi?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Peki, Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off turunu geçti mi?

GALATASARAY TURU GEÇTİ Mİ?

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş sonrası belli geçen taraf olacak.

İLK 11'LER

Molde; Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem

Galatasaray ; Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

EKSİKLER

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle Norveç kafilesine dahil edilmeyen Wilfried Zaha ve UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech de bu maçta oynamayacak.

TETE'NİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin lisansı çıktı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine maç kadrosuna eklendi. Tete, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Molde karşısında forma giyebilecek.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.