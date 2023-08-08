Mertens bildiğiniz gibi! Zalgiris'ten sonra Ljubljana'ya da attı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip ederken Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off'ta mı araştırdı.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

TORREIRA RAHATSIZ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.

GALATASARAY TURU GEÇTİ Mİ?

Galatasaray turu geçti geçmesi için Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla haftaya yapacağı maçtan da avantajlı skorla ayrılması gerekli. Henüz 3. Tur eleme aşaması sona ermedi.