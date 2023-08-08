Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off'ta mı?
Gündem Haberleri
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off'ta mı sorularının yanıtın araştırdı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip ederken Galatasaray turu geçti mi? Galatasaray Play Off'ta mı araştırdı.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.
Galatasaray turu geçti geçmesi için Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla haftaya yapacağı maçtan da avantajlı skorla ayrılması gerekli. Henüz 3. Tur eleme aşaması sona ermedi.