Galatasaray turu geçemezse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi gidecek 2023? Galatasaray Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gider?
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Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur maçı tüm hızıyla devam ederken futbol severler Galatasaray'ın elenmesi durumunda ne olacağını merak etti. Peki, Galatasaray turu geçemezse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi gidecek 2023? Galatasaray Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gider? İşte detaylar...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Peki, Galatasaray turu geçemezse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi gidecek 2023? Galatasaray Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gider?
Galatasaray eğer Molde'yi elerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Fakat Molde'ye elenmesi durumunda temsilcimiz Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Galatasaray Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır. Yani temsilcimiz Galatasaray eğer Molde'yi geçerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır, başka bir ön eleme turu veya playoff turu oynamayacaktır.
Şampiyonlar Ligi Eleme aşamaları:
- - Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.
- - Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.
- - İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım. (Galatasaray buradan turnuvaya dahil oldu)
- - Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.
- - Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım.