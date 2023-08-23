Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur maçı tüm hızıyla devam ederken futbol severler Galatasaray'ın elenmesi durumunda ne olacağını merak etti. Peki, Galatasaray turu geçemezse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi gidecek 2023? Galatasaray Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gider? İşte detaylar...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Peki, Galatasaray turu geçemezse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi gidecek 2023? Galatasaray Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gider?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE NE OLUR?

Galatasaray eğer Molde'yi elerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Fakat Molde'ye elenmesi durumunda temsilcimiz Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek .

GALATASARAY MOLDE'Yİ ELERSE GRUPLARA KALACAK MI 2023?

Galatasaray Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır. Yani temsilcimiz Galatasaray eğer Molde'yi geçerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır, başka bir ön eleme turu veya playoff turu oynamayacaktır.

GALATASARAY GRUPLARA KALMAK İÇİN KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi Eleme aşamaları: