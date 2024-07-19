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Galatasaray- Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

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Galatasaray, Trencin ile gerçekleştirdiği hazırlık maçının sonucunu merak ediliyor. Futbolseverler, maçın detaylarını ve maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Galatasaray - Trencin maçı kaç kaç bitti? İşte maçtan kareler ve detaylar!

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray üçüncü hazırlık maçında, Slovakya'nın Trencin takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Peki, Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Trencin hazırlık maçından kareler

GALATASARAY- TRENCIN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

GALATASARAY- TRENCIN MAÇINDAN KARELER

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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