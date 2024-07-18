Galatasaray Trencin maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Trencin maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Trencin maç özeti! Galatasaray hazırlık maçında Trencin'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray Trencin maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Trencin maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Trencin maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray Trencin maç özeti haberimizde!

GALATASARAY - TRENCİN MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - TRENCİN MAÇI ÖZETİ

Galatasaray Trencin maç özetini maçın ardından Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Trencin maçı 4-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Trencin maçı 18 Temmuz 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Trencin maçı canlı olarak Spor Smart'tan yayınlandı.