Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri! Zaha TS maçında oynayacak mı?
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Bu akşam oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçına dair Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul'da, Rams Park'ta oynanacak olan maça dair araştırmalar devam ediyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 araması, bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alacak olan oyuncuları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Saat 21:45'tebaşlayacak olan Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11, karşılaşmaya dair en çok merak edilenler detaylar arasında yerini alıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?
19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması saat 21:45'da İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray'da yeni transfer Tete, lisansı çıkmadığı için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Son iki idmana çıkamayan Zaha'nın ise ilk 11'de olması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı ise sağlık ekibinin raporu sonrası netlik kazanacak.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak.