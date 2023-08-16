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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?

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Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını kimin yöneteceği belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi kim? Sorusu, Galatasaray- Trabzonspor maçının detaylarının belli olmasının ardından gündeme geldi. Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk büyük maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan

Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker

Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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