Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını kimin yöneteceği belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?