Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?
Gündem Haberleri
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını kimin yöneteceği belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?
Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi kim? Sorusu, Galatasaray- Trabzonspor maçının detaylarının belli olmasının ardından gündeme geldi. Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, açıklandı mı?
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk büyük maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan
Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker
Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın