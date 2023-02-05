Galatasaray- Trabzonspor maçında kaç bin seyirci var ve Galatasaray- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor merak ediliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Galatasaray- Trabzonspor maçında kaç bin seyirci var? Galatasaray- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçında kaç bin seyirci var? Galatasaray- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

Galatasaray- Trabzonspor maçında kaç bin seyirci var ve Galatasaray- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor soruları gündeme geliyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Galatasaray- Trabzonspor maçında kaç bin seyirci var? Galatasaray- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇINDA KAÇ BİN SEYİRCİ VAR?

Galatasaray- Trabzonspor maçı İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. 100 bin seyirci olduğu tahmin ediliyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez