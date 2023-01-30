Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik derbi müsabakası öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta Galatasaray Trabzonspor arasında derbi mücadelesi ekranlara gelecek. Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Galatasaray-Trabzonspor rekabeti, Süper Lig'in büyük rekabetlerinden biridir. İki takımının arlarında yapmış oldukları 134 maçın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazanırken 31 maç da berabere sonuçlanmıştır. Yapılan bu maçlarda Galatasaray 174 gol kaydederken, Trabzonspor 151 gol kaydetmiştir. İki takım Süper Lig'de 99 kez karşı karşıya gelmiştir. Lig maçlarının 42'sini Galatasaray kazanırken, 32'ini Trabzonspor kazanmıştır. Ligde oynanan 25 maç ise berabere sonuçlanmıştır.

Ev sahip Galatasaray derbi müsabakasını yenerekşampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Galatasaray ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik 2 de mağlubiyet alırken topladığı 48 puanla süper ligin zirvesinde yer alıyor. Konuk takım Trabzonspor ise bu yıl Avrupa kupalarına katılma ideasını sürdürmek istiyor. Bordo mavililer ligde oynadığı 20 müsabakada 10 galibiyet 5 beraberlik 5 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi topladığı 35 puan ile ligde 6. sırada yer alıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper ligin 22 Haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 5 Şubat Pazar günü saat 20.00 da Nef stadyumunda oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 22. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Derbi maçı Bein Sports ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi müsabakasının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Marc Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, İcardi