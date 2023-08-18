2023-2024 Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında derbi maçı oynanacak. Galatasaray - Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - TS derbi maçı bugün mü, yarın mı, hangi gün? İşte detaylar...

Galatasaray - Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - TS derbi maçı bugün mü, yarın mı, hangi gün? Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemleri kimler? Galatasaray - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor? İşte bilgiler...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yani yarın saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

İLKER EMİR(Temsilci)

LEVENT KALKAN(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)