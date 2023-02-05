Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti! merak ediliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti! Liderlik koltuğunda oturan ve ligde oynadığı son 11 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u devirmesi durumunda Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Icardi'nin penaltıdan attığı golle Galatasaray 2-1 önde.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez