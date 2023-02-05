Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti!

Gündem Haberleri

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti! merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti! Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti!

G.Saray-Trabzonspor maçını izlemek için beIN Sports'u açanlar gördükleri karşısında çıldırdı: Lütfen silinG.Saray-Trabzonspor maçını izlemek için beIN Sports'u açanlar gördükleri karşısında çıldırdı: Lütfen silin
Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken golü kaydettiMaxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray'a attığı en erken golü kaydetti
Galatasaray-Trabzonspor CANLI izle! Galatasaray-Trabzonspor maçı Canlı anlatım! Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç?Galatasaray-Trabzonspor CANLI izle! Galatasaray-Trabzonspor maçı Canlı anlatım! Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç?

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti! merak ediliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti! Liderlik koltuğunda oturan ve ligde oynadığı son 11 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u devirmesi durumunda Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Icardi'nin penaltıdan attığı golle Galatasaray 2-1 önde.

Galatasaray-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Trabzonspor maç özeti!

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trabzonspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title