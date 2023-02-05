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Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti!

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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç?

Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Trabzonspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trabzonspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

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