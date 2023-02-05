Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray- Trabzonspor maç özeti!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç?