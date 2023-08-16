Galatasaray-Trabzonspor maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray-Trabzonspor maç hakemi kimdir?

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GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak zorlu 90 dakikada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan[2], 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. 3 Ocak 2023 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, 25 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında verdiği hatalı karar nedeniyle kendisine uzun süre maç verilmeyeceği duyurulmuştur. Yaklaşık 1,5 - 2 ay sonra, 23. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını yöneteceği duyurulmuştur.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk büyük maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan

Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker

Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın

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