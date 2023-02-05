Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi ve 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi ve 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi? 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu?

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi ve 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu merak ediliyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi ve 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu sorularına yanıt aranıyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı ertelenecek mi? 5 Şubat Galatasaray- Trabzonspor maçı iptal olur mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray-Trabzonspor maçında kuvvetli fırtına bekleniyor. Bununla birlikte, kar yağışları tahmin ediliyor. Zaman zaman şimşek, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar maçın ertelenebilir. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

5 ŞUBAT GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI İPTAL OLUR MU?

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda oturan veligde oynadığı son 11 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u devirmesi durumunda Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. 127 gündür deplasmanda kazananmayan bordo-mavililer ise şeytanın bacağını İstanbul'da kırmayı hedefliyor. Galatasaray ile Trabzonspor maçı ertelenecek mi henüz bilinmiyor.