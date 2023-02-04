Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı hakkında olumsuz hava koşulları nedeniyle Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelendi mi? Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelenecek mi, son durum ne?

Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelendi mi? Sorusu, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Ülke genelinde etkisini sürdürmekte olan kar yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın son durumu hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelendi mi? Galatasaray – Trabzonspor maçı ertelenecek mi, son durum ne?

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Sosyal medya ve internet üzerinde Galatasaray – Trabzonspor maçının iptal edildiğine dair iddialar yer alsa henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmemesi nedeniyle maç olağan şekilde kendi tarihinde ve kendi saatinde oynanacak. Şimdilik herhangi bir erteleme söz konusu değil. Konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı 5 Şubat Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.