Galatasaray – Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! İşte kadrolar!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik derbi müsabakası öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray – Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...