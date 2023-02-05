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Galatasaray- Trabzonspor CANLI izle! Galatasaray- Trabzonspor maçı Canlı anlatım! Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç olduğu merak ediliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Galatasaray- Trabzonspor CANLI izle! Galatasaray- Trabzonspor maçı Canlı anlatım! Galatasaray- Trabzonspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var.

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GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Dakika 53: GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 51: PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı.

Dakika 48: Icardi'nin pasıyla savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi Savunma son anda araya girdi. Korner.

Dakika 45: Ve ikinci 45 dakikanın ilk düdüğü geldi.

Dakika 45: Galatasaray'da Berkan ve Yunus oyuna girdi. Barış ve Torreira çıktı.

D.A: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

Dakika 45: Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Dakika 39: Trezeguet'in ceza sahası yakınlarında yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 39: Trezeguet'in ceza sahası yakınlarında yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 36: Mertens'in ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

Dakika 33: Trabzonspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunu Anastasios Bakasetas ortaladı. Sacha Boey topu karşıladı.

Dakika 30: Kerem'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Barış sol ayağıyla vurdu. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Dakika 26: Lahtimi'nin arka direğe gönderdiği topu Sacha Boey uzaklaştırdı.

Dakika 23: Uğurcan'ın savunma arkasına gönderdiği top Maximiliano Gomez için hızlı. Aut.

Dakika 20: Eren Elmalı ve Victor Nelsson orta alanda yaşadıkları tartışma sonrası sarı kart gördü.

Dakika 18: GOL! Galatasaray Mertens'le beraberliği yakaladı.

Dakika 16: Bakasetas arka direkteki Trezeguet'i düşündü ama top hızlı, aut.

Dakika 13: Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

Dakika 7: Mertens'in kaleye uzak noktadan yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

Dakika 5: Trabzonspor attığı golle birlikte daha özgüvenli oynuyor. Sarı kırmızılı takım toparlanamadı henüz.

Dakika 1: Torreira'nın kısa pasında Abdülkadir Ömür araya girdi. Hemen yanındaki Gomez'e bıraktı. O boş kaleye bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 1: GOL! Trabzonspor Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti.