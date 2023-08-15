Galatasaray Trabzonspor bilet fiyatları! GS TS maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları merak konusu oldu. Taraftarlar, GS ve TS maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...