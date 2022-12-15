Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı saat kaçta?
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Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle Süper Lig'te verilen arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Galatasaray'ın Toulouse ile oynayacağı GS Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Peki, Galatasaray Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Toulouse hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? İşte Galatasaray Toulouse hazırlık maçının başlama saati!
Galatasaray Toulouse maçı ne zaman? Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle Süper Lig'te verilen arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Galatasaray'ın Toulouse ile oynayacağı GS Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Peki, Galatasaray Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Toulouse hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? İşte Galatasaray Toulouse hazırlık maçının başlama saati haberimizde...
Galatasaray - Toulouse maçı saat 17.00'de başlayacak.
Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.
Galatasaray - Toulouse maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Toulouse maçı İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022