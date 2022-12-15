Galatasaray - Toulouse maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçını hangi kanal veriyor? GS Toulouse maçı nereden izlenir?

Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle Süper Lig'te verilen arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Galatasaray'ın Toulouse ile oynayacağı GS Toulouse maçı hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Galatasaray Toulouse maçını hangi kanal veriyor? GS maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Toulouse maçının yayınlanacağı kanal!

Galatasaray Toulouse maçı hangi kanalda? Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle Süper Lig'te verilen arayı hazırlık maçları ile geçiriyor. Galatasaray'ın Toulouse ile oynayacağı GS Toulouse maçı hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Galatasaray Toulouse maçını hangi kanal veriyor? GS maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Toulouse maçının yayınlanacağı kanal haberimizde...

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Toulouse maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Toulouse maçı saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Toulouse maçı İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.