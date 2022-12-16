Galatasaray - Toulouse maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray Toulouse maçı özeti izle! Galatasaray -Toulouse maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray, geriye düştüğü hazırlık maçında Fransa ekiplerinden Toulouse'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Toulouse maç özeti izle! Galatasaray Toulouse maçı özeti izle! Galatasaray Toulouse maçı kaç kaç bitti? Araştırmaları yapıyor.
Galatasaray Toulouse maç özeti izle! Galatasaray, geriye düştüğü hazırlık maçında Fransa ekiplerinden Toulouse'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Toulouse maç özeti izle! Galatasaray Toulouse maçı özeti izle! Galatasaray Toulouse maçı kaç kaç bitti? Araştırmaları yapıyor. İşte, GS Toulouse maç özeti!
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Galatasaray - Toulouse maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile bitti.
Galatasaray - Toulouse maçı Spor Smart'ta canlı olarak yayınlandı.
Galatasaray - Toulouse maçı bu akşam (16.12.2022) oynandı.
Galatasaray - Toulouse maçı saat 17.00'de başladı.
Galatasaray - Toulouse maçı İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynandı.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022