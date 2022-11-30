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Galatasaray- Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı hangi kanalda?

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Galatasaray- Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında Galatasaray 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesiyle beraber sarı- kırmızılı ekip önce Adana Demirspor ile sonra da Toulouse ile hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler ise Galatasaray- Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray- Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

Galatasaray ile Toulousehazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler Galatasaray'ın hazırlık maçlarını bekliyor. Arama motorlarında Galatasaray- Toulousehazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Toulousehazırlık maçı hangi kanalda? sorusu aratılıyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- TOULOUSE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'da oynanacak.

GALATASARAY- TOULOUSEHAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray- Toulouse hazırlık maçının yayıncısı henüz belli olmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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