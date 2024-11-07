Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Galatasaray muhtemel 11'
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Futbol severler bu büyük maçı merakla bekliyor. Maçın başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta, Galatasaray ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak bu büyük karşılaşma, futbol dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Her iki takımın taraftarları da bu mücadelede hangi ekibin galip geleceğini görmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray, kendi evinde oynayacağı bu zorlu maça iddialı hazırlanırken, Tottenham Hotspur da sahada güçlü bir performans sergileyerek üstünlük sağlamayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)
GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta Tottenham konuk edecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jelert, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.
Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.
MUSLERA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek.
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