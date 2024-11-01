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Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayın kanalı merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma hakkındaki detaylar araştırılıyor. Maçın şifresiz olup olmadığı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı, 7 Kasım Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray'ın kendi sahasında konuk edeceği İngiliz ekibi Tottenham ile yapacağı bu kritik karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Galatasaray, güçlü rakibi karşısında galibiyet hedefliyor ve bu maç, gruptaki sıralamayı belirleme açısından önemli bir rol oynuyor. Peki, Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında karşılaşacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde, iki gruba ayrılan oyuncular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma odaklı çalışmanın ardından dört takımlı mini bir turnuva ile sona erdi.

Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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