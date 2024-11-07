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Galatasaray Tottenham MAÇI İZLE | Galatasaray Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Galatasaray Tottenham MAÇI İZLE | Galatasaray Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
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Galatasaray ve Tottenham arasındaki karşılaşma merakla bekleniyor. Maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde!

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Tottenham maçının izleme linki araştırılıyor. Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu önemli maç, her iki takımın da büyük bir taraftar kitlesine sahip olması nedeniyle büyük bir ilgiyle takip edilecek. Galatasaray, Süper Lig'deki güçlü performansını ve Avrupa'daki başarılarını sürdürmek isterken, Tottenham ise İngiltere Premier Lig'inde güçlü bir ekip olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçı izleme linki!

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI İZLE

TRT 1, Türkiye'nin en popüler devlet kanalından biri olup, çeşitli dizi, haber, spor, kültürel içerik ve eğlence programları sunmaktadır. TRT, UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarına sahip bir kanal olup, bu maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarında canlı olarak yayınlamaktadır.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11054 MHz

Sembol Hızı (Symbol Rate): 30000 Ksym/s

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC (Error Correction): 5/6

TRT 1 İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT'nin "TRT İzle" mobil uygulamasını indirerek, UEFA Avrupa Ligi maçlarını akıllı telefonlarınızdan veya tabletlerinizden izleyebilirsiniz. Uygulama, hem Android hem de iOS platformlarında mevcuttur.

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı

23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı

01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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