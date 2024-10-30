Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray- Tottenham maçı hangi gün oynanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu soruların cevabını sizler için cevapladık. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Bu maç, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Müsabakanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek.