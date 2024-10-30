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Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi?

Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi?
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Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Galatasaray-Tottenham maçının hangi gün oynanacağı ve maçın şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray- Tottenham maçı hangi gün oynanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu soruların cevabını sizler için cevapladık. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Bu maç, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi?

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Müsabakanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek.

Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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