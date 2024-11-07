Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4.hafta maçında RAMS Park'ta Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ile bugün karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu?

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tottenham maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI FAVORİSİ KİM

Zorlu müsabaka ise öncesi galibiyet ve beraberlik oranları açıklandı. Buna göre Galatasaray'ın galibiyetine 2.13 oran verildiği belirtildi. Maçın berabere bitmesinin oranı 3.42 olarak açıklandı.

TÜRK TAKIMLARI İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI HİÇ FAVORİ OLDU MU?

Türk takımları İngiliz takımlarına karşı daha hiç favori olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.