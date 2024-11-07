Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY TOTTENHAM ÖZET

Galatasaray Tottenham maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Galatasaray Tottenham maç özeti linki üzerinden Galatasaray Tottenham özetine ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY TOTTENHAM ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Tottenham maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Tottenham maçı 7 Ekim 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Tottenham maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.