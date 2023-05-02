Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve Başakşehir maçı öncesi moral depolamak isteyen Galatasaray, 3 Mayıs'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarına açık antrenman düzenleme kararı aldı. Peki, Galatasaray taraftar antrenmanı ne zaman? Taraftara açık antrenman ücretli mi?

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Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Yarın başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek. Peki, Galatasaray taraftar antrenmanı ne zaman? Taraftara açık antrenman ücretli mi?

GALATASARAY TARAFTAR ANTRENMANI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.