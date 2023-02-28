Sezon başı ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Talisca'yla anlaştı mı? Talisca Galatasaray'a mı geliyor?

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'nın Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yolları ayırma kararı alan Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Peki, Galatasaray Talisca'yla anlaştı mı? Talisca Galatasaray'a mı geliyor?

TALİSCA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, kulüpten ayrılma kararı aldı. Brezilyalı yıldızın yeni rotasının ise yeniden Süper Lig olacağı belirtiliyor.

Haberde Galatasaray'ın Anderson Talisca ile sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu sezon 16 maçta 14 gol atan Talisca'nın sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.