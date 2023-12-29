Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştu. Toplantıda, Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan kriz masaya yatırılacak. Galatasaray'ın "Ne mutlu Türk'üm diyene", Fenerbahçe'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartlarıyla çıkmak istediği maç öncesi toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor. Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmayacak mı?

NE KARAR ÇIKACAK?

TFF ile durum değerlendirmesi yapmak için Büyükekşi'nin bulunduğu otele giden Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşüyor.

TAKIMLAR FARKLI PANKARTLARLA ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor. Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.