Galatasaray yeni stat isim sponsorunu açıkladı. Galatasaray'ın yeni stat ismi ne oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Galatasaray yeni stat ismi araştırılmaktadır. Peki, Galatasaray stat ismi değişti mi? Galatasaray yeni stat ismi ne? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni stat isim sponsorunu açıkladı. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran takımın yeni sponsoru kim oldu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Galatasaray'ın yeni stat ismi araştırılmaktadır. Peki, Galatasaray stat ismi değişti mi? Galatasaray yeni stat ismi ne? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY STAT İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu açıkladı. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY YENİ STAT İSMİ NE?

Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.