Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da stadın ismi değişecek mi gündeme geliyor. Galatasaray stadyumun ismi ne olacak? Galatasaray stadyumun adı değişecek mi? merak ediliyor. Galatasaray stadyumun ismi ne olacak ve Galatasaray stadyumun adı değişecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Galatasaray stadyumun ismi ne olacak? Galatasaray stadyumun adı değişecek mi?

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GALATASARAY STADYUMUN İSMİ NE OLACAK?

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru Rams Global, stadyumunun yeni ismini oylamaya sundu. İki seçenekten Rams Park yüzde 75, Rams Stadyumu ise yüzde 25 oy aldı. Stadın yeni ismi Rams Park olurken adının başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi ifadesi yer alacak.

GALATASARAY STADYUMUN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray, Rams Global ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların kasasına girecek miktar, 2023-2024 sezonu için 213 milyon 600 bin TL + KDV olacak. Takip eden sezonlarda ise ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecek.

KAP BİLDİRİMİ YAPILMIŞTI

Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne,%64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.