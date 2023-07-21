Galatasaray stadyumun adı bir süredir gündemdeki haberler nedeniyle araştırılıyordu. Konuya ilişkin olarak Galatasaray stadyumun adı değişti mi? Sorusu, internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Galatasaray stadyumun adı değişti mi? Galatasaray stadyumunun adı neden değişti, sebebi ne? Galatasaray stadyumunun yeni adı ne?

Galatasaray stadyumun adı değişti mi sorusu, sosyal medya ve internet üzerinde yer almakta olan iddiaların ardından merak edildi. İnternet üzerinde paylaşılan haberler ile Galatasaray stadyumun adı değişti mi? Konusuna ilişkin neden değişti, sebebi ne? Ve Galatasaray stadyumunun yeni adı ne? Soruları da en çok merak edilen diğer sorular arasında yer aldı. Peki, Galatasaray stadyumun adı değişti mi? Galatasaray stadyumunun adı neden değişti, sebebi ne? Galatasaray stadyumunun yeni adı ne?

GALATASARAY STADYUMUN ADI DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray'da Rams Global arasında stadyum isim sponsorluğu için anlaşma sağlandı. Galatasaray, stadyumun yeni adı için imza töreni düzenledi. Yapılan yeni anlaşma ile birlikte Galatasaray'ın stadyumunun yeni adı Rams Park oldu. Rams Global ile stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Dursun Özbek, "Dünya standartlarında olan bu anlaşma için Rams ailesine teşekkür ediyorum. Hedefimiz yeniden Avrupa'da kupa kazanmak. Bu hedef için hayalleri olan markalara ihtiyacımız var. Rams, bu markalardan biri. Kazanacağımız Avrupa kupasını burada bir şölen eşliğinde kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.