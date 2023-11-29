Galatasaray stadının üstü kapanmıyor mu? Rams Park çatısı neden kapatılmadı?

İstanbul'daki yoğun yağış etkisini sürdürürken UEFA Yetkilileri, bu akşam Galatasaray- Manchester United maçının oynanacağı Rams Park'ın zeminini inceledi. Peki, GS stadının üstü kapanmıyor mu? Rams Park çatısı neden kapatılmadı?

UEFA yetkilileri, İstanbul'da yaşanan olağanüstü yağış sonrası Rams Park'ın zeminini inceledi ve Galatasaray-Manchester United maçı hakkında kararını verdi? GS stadının üstü kapanmıyor mu? Rams Park çatısı neden kapatılmadı?

GALATASARAY STADININ ÜSTÜ KAPANMIYOR MU

Rams Park Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.223 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur.

İlk olarak 1996 yılında gündeme gelen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle yapılamayan ve sonrasında yeri değiştirilen projenin temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. O dönem Şişli'ye bağlı olan günümüzde ise Sarıyer sınırlarında bulunan birbiri ardına dizili üç tepeden Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Nef Stadyumu 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu. Türk Telekom'un sponsorluk sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 12 Ekim 2021'de Nef, stadyumun yeni sponsoru oldu.

GALATASARAY STADI ÜSTÜ KAPANIYOR MU?

Galatasaray Stadyumu'nun projesinde, çatının açılır-kapanır bir sistem olarak tasarlandığı belirtilmiştir. Ancak şu an itibarıyla Galatasaray Nef Stadyumu'nun çatısı kapanmamaktadır. Stadyumun tribün katları arasında yer alan restoranlar, büfeler ve bağlantılı salonlar, stadyumun işlevselliğini artırmaktadır. Stadyumda ayrıca, 6 ila 27 kişi arasında değişen kapasitelerde 198 adet loca bulunmakta ve bu locaların her biri stadyumun farklı bölümlerinde konumlandırılmıştır. Stadyumda ayrıca engelli ve refakatçi koltukları da mevcuttur.