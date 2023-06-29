2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunu açıkladı. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada yeni sponsorunu tanıttı. Peki, Galatasaray stad ismi ne olacak? Galatasaray stad isim sponsoru kim oldu? Galatasaray stat ismi son dakika! İşte detaylar…

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunu duyurdu. Taraftarlar ise merak ediyor. Galatasaray stad ismi ne olacak? Galatasaray stad isim sponsoru kim oldu? Galatasaray stat ismi son dakika! İşte detaylar…

GALATASARAY STAT İSMİ NE OLACAK?

Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY STAT İSİM SPONSORU KİM OLDU?

Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.