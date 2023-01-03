Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta VAR uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu sıkça tartışılmış ve gündem olmuştu. Bugün ise VAR kayıtları açıklandı. Peki, Galatasaray Sivasspor VAR kayıtları tam metni! Sivasspor Galatasaray maçında ofsayt mı var, faul mü var?

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi. İşte VAR kayıtları...

SİVASSPOR GALATASARAY VAR KAYITLARI

VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."