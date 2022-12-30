Perşembe günü oynanan Galatasaray – Sivasspor karşılaşmasına birçok kişi tarafından tartışma konusu haline gelen Galatasaray – Sivasspor ofsayt pozisyonu izle araması, birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor ve Galatasaray – Sivasspor ofsayt pozisyonu izle konusu, spor gündeminde yer alıyor. İşte Galatasaray – Sivasspor ofsayt pozisyonu izle! Sivasspor Galatasaray özet ve goller izle!

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Galatasaray – Sivasspor ofsayt pozisyonu izle araması, karşılaşmada alınan ofsayt kararı hakkında yapılan tartışmalar nedeniyle araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok araştırılan bir diğer konu ise Sivasspor Galatasaray özet ve goller izle araması oluyor. İşte Galatasaray – Sivasspor ofsayt pozisyonu izle! Sivas Galatasaray özet ve goller izle!

GALATASARAY – SİVASSPOR OFSAYT POZİSYONU İZLE

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi, İşte o anlar.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun belirlemiş olduğu kurallar arasında konuya ilişkin yazan ofsayt durumu bilgileri şu şekilde yer almakta;