Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, olaylı maçı 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmaya Erkan Özdamar'ın kararları damga vurdu. Sivasspor'un golünün iptal edilmesiyle beraber futbolseverler tartışmaya girdi. Şimdi ise merak edilenler arasında Galatasaray- Sivasspor maçı tekrar mı oynanacak? Galatasaray- Sivasspor maçı yeniden mi oynanacak? soruları yer alıyor.

Süper Lig'de Galatasaray ile Sivas spor karşı karşıya geldi. Olaylı geçen maçın ardından merak edilenler ise tartışma konusu oldu. Futbolseverler ikiye ayrılırken spor yorumcuları da yorumlarda bulundu. Futbol gündeminde yer alan olaylı maç hakkında yeni gelişmeler oldu. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı tekrar mı oynanacak? Galatasaray- Sivasspor maçı yeniden mi oynanacak?

GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇI TEKRAR MI OYNANACAK?

Sivasspor, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray maçında iptal edilen gollerinin kural hatasına sebep olduğu ve bu nedenle mücadelenin yeniden oynatılması gerektiği belirtildi. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "29.12.2022 tarihinde saat 17.00'de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

"HATALI ŞEKİLDE OFSAYT KARARI VERİLMİŞTİR"

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

"MÜSABAKANIN YENİDEN OYNATILMASI TALEP EDİLDİ"

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİVASSPOR GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı. Futbol yorumcuları hakemin kararını sert eleştirirken, eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumda, "Golün iptali yanlış. Burada skandal bir hata mevcut. Bu hata da VAR'ın." ifadelerini kullandı. Bir diğer eski hakem Bünyamin Gezer ise, "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum." dedi.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe'de ise taraftarlar, "Sivas'ta kara gece" etiketini sosyal medyanın zirvesine taşıdı. İptal edilen gol için binlerce paylaşım yapılırken, Beşiktaş taraftarlarının da bu etiketi altında hakem Erkan Özdamar'a sert eleştiriler yaptığı görüldü.

OYUNCU KALECİNİN ARKASINDA İSE OFSAYT OLUR MU?

Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,

Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa

Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa.

Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, top rakip oyuncuların herhangi birinin müdahalesi sonucu kendisine gelirse

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun takım arkadaşına dokunduğu veya takım arkadaşının topla oynadığı anda hakemin kanaatine göre: Oyuna müdahale ederek, rakibe müdahale ederek, bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek aktif oyuna dâhil olursa ofsayt olarak cezalandırılır.

Şu şekillerde ofsayt olmaz:

Taç atışı

Köşe vuruşu

Kale vuruşu

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Hücum yapan takımın bir oyuncusu ofsayttaysa karşı takıma endirekt serbest vuruş verilir ve vuruş ofsaytın olduğu noktadan kullanılır.

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum.