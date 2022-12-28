Galatasaray -Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçının hakemi kim?

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Futbol severler ise Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray-Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi kim? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, Galatasaray-Sivasspor maçına dair tüm merak edilenler...

Süper Lig'de Galatasaray, tekrar liderlik maçına çıkıyor. Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'den liderliği alan Cimbom, Kanarya 'nın Hatayspor galibiyeti ile tekrardan liderliğe geçmesi sonrası Sivasspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkmasına neden oldu. Peki Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Galatasaray-Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Sivasspor, topladığı 14 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇININI HAKEMİ KİM?

Süper ligin 16.haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da oynanacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'lER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner O. Goutas, Camara, Erdoğan Y., Ulvestad, Charisis, R. Yalçın, Uğur Çiftçi, Sabia, Yatabare