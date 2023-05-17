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Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı?

Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı?

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Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı? İşte detaylar...

Galatasaray - Sivasspor maçının biletleri kaç TL olacak belli oldu. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı? İşte bilgiler...

Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Maç bilet fiyatları şu şekilde:

Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Sivasspor Gündem Spor Haberler

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