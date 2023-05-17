Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı? İşte detaylar...

Galatasaray - Sivasspor maçının biletleri kaç TL olacak belli oldu. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları kaç TL, 58 TL mi? GS - Sivasspor maçının biletleri ne kadar? Maç biletleri satışta mı? İşte bilgiler...

GS - SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ AÇIKLANDI MI?

Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL

Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

GS-SİVASSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Maç bilet fiyatları şu şekilde: