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Galatasaray, Sergio Ramos'u mu alıyor? Ramos geldi mi?

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Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için önemli hamleler yapıyor. Onlardan birinin de Sergio Ramos olduğu iddia ediliyor. Peki, Galatasaray, Sergio Ramos'u mu alıyor? Ramos geldi mi?

Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlarYok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar

Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali üzerine Galatasaray yönetimi, PSG ile sözleşmesi sona eren Sergi Ramos ile görüşmeler başladığı iddia edildi. Peki, Galatasaray, Sergio Ramos'u mu alıyor?

GALATASARAY, SERGİO RAMOS'U MU ALIYOR?

Haber Global'den Fatih Demirkol, "Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı, görüşmeler ilerliyor. Nelsson'un yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı. Fred için deanlaşma aşamasına gelindi." İfadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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