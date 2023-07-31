Galatasaray, Sergio Ramos'u mu alıyor? Ramos geldi mi?

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için önemli hamleler yapıyor. Onlardan birinin de Sergio Ramos olduğu iddia ediliyor. Peki, Galatasaray, Sergio Ramos'u mu alıyor? Ramos geldi mi?