Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Samsunspor maçını kim yönetecek?
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçına kısa süre kala futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. En çok merak edilenler arasında ise karşılaşmanın hakemi yer aldı. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Samsunspor maçını kim yönetecek?
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken oynanacak olan Galatasaray- Samsunspor maçına kısa süre kaldı. Futbolseverler karşılaşmanın hakemini ise merak ediyor. Arama motorlarında Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Samsunspor maçını kim yönetecek? sorularına yanıt arandı.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu.
CİHAN AYDIN KİMDİR?
Cihan Aydın (d. 30 Ağustos 1992, Bursa) Türk futbol hakemi. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir. Ayrıca Süper Lig'de 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.
Süper Lig'de haftanın diğer maçlarına atanan hakemler şöyle:
Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay