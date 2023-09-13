Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Samsunspor maçını kim yönetecek?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçına kısa süre kala futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. En çok merak edilenler arasında ise karşılaşmanın hakemi yer aldı. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Samsunspor maçını kim yönetecek?