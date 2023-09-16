Galatasaray Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Samsunspor ŞİFRESİZ İZLE! GS maçı hangi kanalda?
Galatasaray ve Samsunspor arasındaki futbol maçının nereden ve nasıl izleneceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın bu önemli maçı hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme linki nerede bulunabilecek? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Samsunspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Samsunspor maçı nerede yayınlanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Galatasaray maçının canlı yayın izleme linki sorgulatılıyor. Trendyol Süper Lig maçı şifresiz nereden izlenir merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? GS maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü 20.00'da başlayacaktır.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Galatasaray ile Samsunspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.