Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray- Samsunspor maçı öncesi Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Samsunspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Samsunspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

10-11-2024 GALATASARAY VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Samsunspor Maçı, 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Samsunspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.