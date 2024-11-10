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Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Samsunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray- Samsunspor maçı öncesi Galatasaray- Samsunspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Samsunspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Samsunspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

10-11-2024 GALATASARAY VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Samsunspor Maçı, 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Samsunspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

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